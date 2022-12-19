10 bin 157 kişiye toplam 15 milyon ödeme yapıldı

Kırsal Kalkınma ve Sosyal Hizmet Projesi ile sosyal yardım alan muhtaç duruma düşmüş vatandaşlara, engelli bireylere, aziz şehitlerin ailelerine ve malül gaziler başta olmak üzere toplam 10.157 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşına katkı sağlanması amacıyla 45 milyon TL kaynaktan tahsis edildi.

Türkiye Cumhuriyeti hükümeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ihtiyaç sahibi Kıbrıs Türkü kardeşlerine, önceden de olduğu gibi destek olmaya devam ediyor.

İki ülke arasında imzalanan protokoller aracılığıyla 2015 yılından itibaren “Kırsal Kalkınma” projesi çatısı altında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde mukim, çeşitli sebeplerle dezavantajlı duruma düşmüş kişilerin refah seviyelerinin artırılması için belirlenen Usul ve Esaslar çerçevesinde kaynak kullanılmaktadır.

Bunların yanında, toplumu derinden etkileyen doğal afet, yangın ve salgın hastalık gibi olağan dışı durumlarda, vatandaşlarımızın acil ve öncelikli temel ihtiyaçlarının karşılanması, ulaşım sıkıntısı yaşanılan bazı hizmetlere erişimin sağlanması ve yaşanılan mağduriyetlerin en aza indirilmesi veya süreçten kalıcı bir hasar oluşmaması için önleyici ve telafi edici yardımlar yapmaktadır. Bu çerçevede yapılan yardımlar, sağlık, eğitim, kırtasiye, özel eğitim, geçim zorluğu, yaşam malzemesi, ev tamiratı, ulaşım, cenaze nakli gibi ana başlıklar altında toplanmaktadır.

Kırsal Kalkınma ve Sosyal Hizmet Projesi ile sosyal yardım alan muhtaç duruma düşmüş vatandaşlara, engelli bireylere, aziz şehitlerin ailelerine ve malül gaziler başta olmak üzere toplam 10.157 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşına katkı sağlanması amacıyla 45 milyon TL kaynaktan tahsis edildi.

İlk etapta Ekim-Kasım ayı için, Cemile Yardımı Alan 5 kişiye aylık 2 bin TL, Sosyal Yardım Alan 4.094 kişiye aylık 2 bin TL, Engelli Yardımı Alan 5.307 kişiye bin TL, Sosyal Transfer (Şehit Ailesi + Malül Gazi) 649 kişiye aylık 2 bin TL ve Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde Tedavi Gören Engelli 18 kişiye aylık bin TL olmak üzere toplam 10.073 kişiye toplam 29,6 milyon TL 9 Kasım 2022 tarihinde ödendi.

Proje kapsamında Aralık ayı için Cemile Yardımı Alan 5 kişiye 2 bin TL, Sosyal Yardım Alan 4.124 kişiye aylık 2 bin TL, Engelli Yardımı Alan 5.371 kişiye bin TL, Sosyal Transfer (Şehit Ailesi + Malül Gazi) 644 kişiye aylık 2 bin TL ve Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde Tedavi Gören Engelli 13 kişiye aylık bin TL olmak üzere toplam 10.157 kişiye toplam 15 milyon TL 19 Aralık 2022 tarihinde ödenecek.

Bu kapsamda sunulan kategorilere göre Ekim-Kasım-Aralık ayları için toplam 44,6 milyon TL fiili ödeme 19 Aralık 2022 tarihinde yapıldı.

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19/12/2022 17:01