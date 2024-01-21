10 bin adım atmaya zamanı olmayanlar için dört alternatif

Günde beş kilometreye eşdeğer olan 10.000 adım, iyi bir sağlık için en uygun aktivite olarak görülüyor ve araştırmalar bunun kilo kaybından kalp hastalığı ve demans gibi hastalık risklerini azaltmaya kadar her konuda yardımcı olabileceğini öne sürüyor.

Ancak ABD’deki istatistiklere göre insanlar günde ortalama 5.000 ila 7.000 adım atıyor ve yalnızca yüzde 17'si günde 10.000 adım hedefine ulaşıyor.

Peki adım sayınızı nasıl artırabilirsiniz? Uzmanlar 10 bin adıma alternatif tam dört yöntem öneriyor.

MERDİVENLERİ KULLANMAK

Doktorlar, günde beş kat merdiven çıkmanın, günde 10.000 adım yürümeye benzer sağlık yararları sağlayabileceğini söylüyor.

Birleşik Krallık'ta 450.000 kişiyi 12 yıl boyunca izleyen bir çalışmada araştırmacılar, merdiven çıkmanın neredeyse yüzde 20 daha düşük kalp hastalığı riskiyle bağlantılı olduğunu buldu.

YARIM SAATTEN AZ EGZERSİZ YAPMAK

Bilim insanları, her gün yarım saatten az bir süre bisiklete binmenin veya koşmanın, on bin adıma benzer sağlık yararları sağladığını söylüyor.

2023'te yayınlanan 11.000 kişiyi kapsayan bir meta-analiz, günde sadece 22 dakika egzersiz yapanların, hiç egzersiz yapmayanlara kıyasla yüzde 40 daha düşük ölüm riskine sahip olduğunu ortaya çıkardı.

GÜNDE 5 BİN İLA 7 BİN ADIM HIZLI YÜRÜMEK

Danimarka ve Avustralya'daki araştırmacıların 78.500 kişiyi kapsayan bir meta-analizine göre, bilim insanları, daha az adımla daha hızlı yürümenin aynı egzersiz faydalarını hemen sağlayabileceğini söylüyor.

AYAKTA ÇALIŞMAK

Kilo verme uzmanları, ayakta çalışma masası satın almanın adım sayınızı artırmaya yardımcı olabileceğini söylüyor.

Tennessee'deki Midsouth Bariatrics'teki doktorlar, "Ayakta bir masaya yatırım yapmak, üretkenliğinizi korurken attığınız adım sayısını artırmanın mükemmel bir yoludur."

"Yükseltilmiş konum daha doğal harekete izin veriyor ve bu da her gün kolayca birkaç yüz ekstra adıma eklenebiliyor." dedi.