10 bin sayı barajını geçti: Luka Doncic'ten double-double

NBA'de Dallas Mavericks, deplasmanda Phoenix Suns'ı 128-114 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı.



Karşılaşmayı 50 sayı ve 15 asistle tamamlayan ve double-double yapan Luka Doncic, ilk çeyrekte kaydettiği sayılarla NBA'de 10 bin sayı barajını geçti.



Doncic, Michael Jordan'ın ardından 10 bin sayı barajını en az maçta geçen isim oldu. Yıldız oyuncu, aktif NBA oyuncuları arasında ise bu başarıyı yakalayan en genç basketbolcu unvanını elde etti.



Rekoru sahibi Wilt Chamberlain, 10 bin barajını 236 maçta geçmişti.

NBA'de bu sabaha karşı oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

New York Knicks-Milwaukee Bucks: 129-122

Denver Nuggets-Golden State Warriors: 120-114

Los Angeles Lakers-Boston Celtics: 115-126

Miami Heat-Philadelphia 76ers: 119-113