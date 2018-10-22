10 bin TL’ye serbest

Mağusa’da 19 Ekim tarihinde meydana gelen trafik kazasında bisiklet sürücüsü Bayram Rasulov’un ölümüne neden olmakla suçlanan minibüs şoförü zanlı Mohammad Ahmad bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı…

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da 19 Ekim tarihinde meydana gelen trafik kazasında bisiklet sürücüsü Bayram Rasulov’un ölümüne neden olmakla suçlanan minibüs şoförü zanlı Mohammad Ahmad hakkındaki soruşturma tamamlandı. Almış olduğu tutukluluk süresinin dolmasının ardından bugün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Ahmad tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlanırken, davaları görüşülünceye değin ise sürüş ehliyetine geçici olarak el konuldu.