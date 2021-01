Birçok insan günden güne parayı hayatlarının önceliği haline getirerek mutlu olmaya çalışıyor. 'Para mutluluk getirir mi getirmez mi?' sorusu hala tartışmalara neden olsa da, Ashley Whillans'a göre zamanı yöneterek mutlu olmak mümkün. Hem daha ucuz hem de kolay. İşte sizlere 10 dakikada mutlu olmanızı sağlayacak 5 aktivite.

Günümüzde birçok insan, mutluluğu parayla ilişkilendiriyor. Harvard Üniversitesi’nde işletme yönetimi öğretim üyesi Ashley Whillans ise, mutlu olmak için paradan daha önemli bir şeyin olduğunu düşünüyor. O da; zaman. Independent Türkçe'nin haberine göre; Whillans, günde 5 ila 10 dakikalık aktivitelerle zamana odaklanmanın, kişilerin mutluluğunu ve refahını artırdığını keşfetti. Bunu da Time Smart: How to Reclaim Your Time and Live a Happier Life (Akıllı Zaman: Zamanınızı Nasıl Geri Kazanırsınız ve Daha Mutlu Bir Hayat Yaşarsınız) adlı kitabında açıkladı.

Yani küçük stratejilerle mutlu olmak mümkün. İşte Ashley Whillans'tan 10 dakikada mutlu eden 5 aktivite…

1- Ayak işlerinizi organize edin (5 dakika)

Günlük yapılacak işlerinizin arasında 5 dakikalık boşluğunuz varsa, bu sürede ayak işlerinizi organize edin. Bu durum erteleme davranışınızı azaltabilir. İşlerinizi küçük adımlar halinde değerlendirmeniz, daha az stresli olmanıza yardımcı olacaktır.

2- Önemli birine mesaj gönderin (5 dakika)

Gün için bulduğunuz herhangi bir boş zamanda, sizin için önemli olan ve uzun süredir görüşmediğiniz birine mesaj göndermeniz, mutluluğun anahtarlarından biri. Üstelik yalnızca sözcükleri kullanmanıza da gerek yok. Komik bir fotoğraf, video ya da eğlenceli bir anıyı o kişiyle paylaşmak, yüzünüze gülümseme getirebilir.

3- Tatil günlerinizi kontrol edin (5 dakika)

İşten uzaklaşmak mutluluğu artırıyor ve stresi azaltıyor. Tatil günlerinizi kontrol edin ve tatilde neler yapacağınızı düşünün. Whillans, sahip olduğunuz tatilleri takip etmenin ve o günlerde neler yapacağınızı düşünmenin işe yarayacağına inanıyor.

4- Rahatlatıcı doğa videoları izleyin (10 dakikaya kadar)

10 dakikalık boşluğunuz mu oldu? Hemen bir doğa videosu izleyin. California Üniversitesi’nin 2017’de yaptığı bir araştırmada BBC’nin yaban hayatıyla ilgili belgeseli Yeryüzü 2’ye ait videoları izleyenlerin memnuniyet, neşe ve eğlence hislerinde artış; yorgunluk, öfke ve stres hislerinde azalma tespit edildi.

5- Günlük tutun (10 dakikaya kadar)

Günlük tutmak, duygularınızın kontrolünü elinizde tutmanızı sağlar. Rochester Üniversitesi’ne göre, günlük tutarak duyduğu kaygıyı yönetebilir, stresi azaltabilir ve depresyonla başa çıkabiliriz. Whillans da “günlük tutmanın mutluluğu artırabileceğini” söylüyor.

Bu habere tepkiniz:



03/01/2021 10:06