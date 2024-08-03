10 dönümlük arazi içerisindeki anızlar, bir zeytin ağacı ve maki bitki örtüsü yandı

ads ads ads ads
03/08/2024

ads
10 dönümlük arazi içerisindeki anızlar, bir zeytin ağacı ve maki bitki örtüsü yandı

Dipkarpaz-Zaferburnu anayolunun 9-10'uncu kilometreleri arasında çıkan yangında, yaklaşık 10 dönümlük arazi içerisindeki anızlar, bir zeytin ağacı ve maki bitki örtüsü yandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, bugün saat 15.30’da çıkan yangının sebebi henüz tespit edilemedi.

Yangın polis, itfaiye ve  Orman Dairesi ekipleri ile bölgede bulunan şahısların müdahalesi ile söndürüldü.

Soğutma çalışmaları sürüyor.

03/08/2024 18:47
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: 10 dönümlük arazi içerisindeki anızlar, bir zeytin ağacı ve maki bitki örtüsü yandı
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.