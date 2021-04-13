10 Kamyon atık, Çevre Koruma Dairesi ekiplerince temizlendi
Gönyeli Belediyesi sınırları içerisinde boş araziye dökülen atıklar, Daire personeli tarafından yerinde incelenmiş ve gerekli girişimler yapılarak, atıklar kaldırılmıştır
13/04/2021
Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi’ne yapılan şikayet üzerine, Gönyeli Belediyesi sınırları içerisinde boş araziye dökülen atıklar, atıklar kaldırıldı
Yapılan girişimler sonucunda 10 kamyon atık alandan alınarak Güngör Düzenli Depolama Tesisi’ne götürülerek bertaraf edildi.
Yasayı çiğneyerek araziye atık bırakan kişiler hakkında cezai işlem uygulanacak