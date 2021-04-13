10 Kamyon atık, Çevre Koruma Dairesi ekiplerince temizlendi

Gönyeli Belediyesi sınırları içerisinde boş araziye dökülen atıklar, Daire personeli tarafından yerinde incelenmiş ve gerekli girişimler yapılarak, atıklar kaldırılmıştır

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13/04/2021

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10 Kamyon atık, Çevre Koruma Dairesi ekiplerince temizlendi

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi’ne yapılan şikayet üzerine, Gönyeli Belediyesi sınırları içerisinde boş araziye dökülen atıklar, atıklar kaldırıldı

Yapılan girişimler sonucunda 10 kamyon atık alandan alınarak Güngör Düzenli Depolama Tesisi’ne götürülerek bertaraf edildi.

Yasayı çiğneyerek araziye atık bırakan kişiler hakkında cezai işlem uygulanacak

 

13/04/2021 12:47
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TAGS: turizm, atık
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