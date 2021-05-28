10 Kıbrıslı'nın 4'ü Euro'nun ülke için iyi olmadığına inanıyor

Avrupa Birliği'nin para birimi olan Euro'ya kamuoyu desteği tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ancak Güney Kıbrıs'taki her 10 vatandaştan yalnızca altısı bloğun tek tip para biriminin ülke için iyi olduğuna inanıyor.

Eurobarometer anketine göre bu rakam Euro bölgesi üye ülkeleri arasındaki en düşük oranlardan biri.

Anket, Avro bölgesi ülkelerindeki katılımcıların% 70'inin, Kıbrıs'taki% 62'ye kıyasla avronun ülkeleri için iyi olduğuna inandığını gösteriyor.

İrlanda (% 90), Finlandiya (% 84), Malta (% 79), Slovenya (% 78) ve Almanya (% 77), ülkeler içinde Euro yararlılığının en yüksek kabul oranlarına sahiptir.

En düşük oranlar ise Belçika (% 61), Kıbrıs (% 62), İtalya (% 63), İspanya (% 65), Fransa (% 67) ve Yunanistan'da (% 69) kaydedildi.

Eurobarometer anketi, 22-29 Mart 2021 tarihleri ​​arasında Euro Bölgesi Üye Devletlerinden yaklaşık 17.700 katılımcı arasında gerçekleştirildi.

Halkın katılımı 17.033 yanıt aldı. Halkın katılımı 28 Eylül 2020 ile 11 Ocak 2021 tarihleri ​​arasında 15 hafta boyunca gerçekleşti.

Kaynak: Philenews

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28/05/2021 09:45