10 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetimlerde 10 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

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22/05/2021

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10 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetimlerde 10 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, denetimler kapsamında bir iş yeri işletmecisinin ise, müşterilerinin iki adet nargileyi kullanmalarına müsaade ettiği belirlendi.

Bahse konu şahıslar ve iş yeri işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

22/05/2021 11:22
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TAGS: Sokağa çıkma yasağı, polis, denetim
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