10 Kişi Sokağa Çıkma Yasağını İhlal Etti

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA UYMAYAN 10 KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM

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28/05/2021

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10 Kişi Sokağa Çıkma Yasağını İhlal Etti

 Polisin sokağa çıkma yasağı kapsamında dün gece 23.00 ile bu sabah 05.00 arasında ülke genelindeki denetimlerinde, toplam 10 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

Polis ayrıca KKTC vatandaşlarının girmesi ve Sağlık Bakanlığı taahhütnamesine göre dışarıdan müşteri alınmasının yasak olduğu halde 3 kişinin kumarhaneye müşteri olarak alındığının da tespit edildiğini, bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığını bildirdi.

KKTC’de koronavirüs önlemleri çerçevesinde her gece 23.00 ile 05.00 arasına sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

28/05/2021 10:12
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TAGS: Sokağa çıkma yasağı, polis, denetim
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