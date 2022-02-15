10 Milyon TL'lik uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu, 6 kişi aranıyor

Narkotik ve Kaçakcılığı Önleme Müdürlüğü tarafından uzun sürendir takibi devam eden Pakistan -İran - Güney Kıbrıs ve Kuzey Kıbrıs bağlantılı piyasa değeri 10 milyon TL olan toplam 6 kilo 700 gram uyuşturucu 14 Şubat sevgililer günü gerçekleştirilen “Kara Gül” operasyonu başarılı şekilde sonuçlandı. 2 kişi tutuklanırken 6 kişi ise aranıyor

Tutuklanan zanlılar Z. D. ve C. D. D. mahkemeye çıkarıldı.

(Kamalı Haber)

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, olguları aktardı. Polis, zanlıların Uyuşturucu Madde (Eroin-Methamfetamine-Ham Afyon) İthal-İhraç-Alma Tasarruf ve Verme suçlarına methaldar olduklarını ve düzenlenen Kara Gül operasyonu ile 10 milyon TL değerindeki uyuşturucu maddelerle tutuklandıklarını belirtti.

Polis, zanlı Z. D.'nin tasarrufunda yüklü miktarda kanunsuz uyuşturucu madde olduğu ve satışını yaptığı öğrenildiğini ve tespit edilerek tutuklandığını ancak zanlının aracında yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şeye rastlanmadığını belirtti.

ZULA EVDEN ÇIKTI

Polis, zanlının evinde arama yapıldığını yapılan arama neticesinde ikametgahın koridor kısmında duvarda monteli aynanın arka kısmına gizlenmiş vaziyette iki ayrı pakette yaklaşık 200 gram ağırlığında Eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunduğunu belirtti.

Polis, akabinde devam eden aramalarada 2 kilo 200 gram ağırlığında methamfetamine türü uyuşturucu , 500 gram Eroin, yaklaşık 3 kilo ağırlığında ham afyon türü uyuşturucu bulunarak emare alındığını anlattı.

UYUŞTURUCU GÜNEYDEN

Polis, soruşturmalarda bulunan uyuşturucular zanlı Z. D.'ni Aralık 2021 ayı içerisinde İranlı olduğunu ve ismini Ali olarak bildiği şahsın yönlendirmesi ile Güney Kıbrıs'tan getirerek Ortaköy bölgesinde aldığını. Polis, zanlı Z. D.'nin uyuşturucuları Ali isimli şahsın yönlendirmesi ile Ortaköy bölgesinde tanımadığı şahısların alması için direğin altına bıraktığını söyledi.

CEZAEVİ BAĞLANTISI

Polis, yapılan soruşturmalarda zanlı Z. D.'nin uyuşturucuları cezaevinde uyuşturucudan yatan sevgilisinin aracılığı ile tanıştığı Said isimli şahsın yönlendirmesiyle ve Zanlı C. D. D.'nin bilgisi dahilinde Kömürcüler bölgesinde çöplük alandan 750 gram olarak alıp tasarruf ettiğinin öğrenildiğini belirtti.

6 KİŞİ ARANIYOR

Polis, zanlı C. D. D.’nin uyuşturucu parası olarak zanlı Z. D.’ye 800 euro vereceği yönünde mesajların bulunduğunun da tespit edildiğini kaydetti. Polis, operasyonun sabahın ilk ışıklarına kadar sürdüğünü ve 6 kişinin arandığını belirtip, ilk etapta 3 gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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15/02/2022 16:41