10 milyon yıllık yavru timsah fosili, bilim insanlarını hayran bıraktı

Peru'da çok iyi korunmuş yavru timsah fosili bulundu. Bilim insanları 10 milyon yıllık iskeletin, bu türün yavrusuna ait ilk örnek olduğunu öne sürüyor.

Güney Amerika ülkesinin başkenti Lima'nın yaklaşık 350 kilometre güneyindeki Ocucaje Çölü'nde yapılan çalışmalarda neredeyse bütün iskeletiyle korunmuş bir timsah fosili keşfedildi.

2023'ün sonunda bulunan fosil, Peru Jeoloji, Maden ve Metalürji Enstitüsü ve La Union Koleji işbirliğiyle çıkarıldı.

Peru Uluslararası Paleontoloji Kongresi'nde sunulan bulgulara göre iskelet, soyu tükenmiş bir gavyal türüne ait.

Bulgular henüz hakem denetiminden geçmedi ancak araştırmacılar yaklaşık 3 metre boyundaki iskeletin 10 ila 12 milyon yıl önceye tarihlendiğini ifade ediyor. Bilim insanları Piscogavialis cinsine ait bu gavyalın yavru olduğunu söylüyor.

Araştırma ekibinden paleontolog Mario Gamarra "İlk defa bu türe ait bir yavru bulduk, yani henüz maksimum boyutuna ulaşmadan önce ölmüş" diyor.

Bilim insanları bu hayvanların boylarının, yetişkinliğe ulaşınca 9 metreye kadar çıkabildiğini ifade ediyor.

Gamarra bu hayvanların çene ve kafatasının bugünün timsahlarından epey farklı olduğunu belirtiyor:

Uzun bir burunları vardı ve tamamen balıkla besleniyorlardı. Bu timsahın günümüzdeki en yakın akrabası Hint gavyali olabilir.

Bilim insanları fosili incelemeye devam etmeyi planlıyor. Artık ellerinde bir yavruya air örnek olduğu için bu tarih öncesi timsahların gelişimi hakkında daha detaylı bilgi edinebilirler.

Fosil zengini bir bölge olarak bilinen Ocucaje Çölü'nde bugüne kadar en az 55 yeni deniz canlısı türü keşfedildi.

Smithsonian Enstitüsü'nden paleontolog Nicholas Pyenson "Peru'dan her zaman yeni bir şeyler geliyor" diyor.

Diğer yandan Perulu paleontologlar, plansız yapılaşmanın bu eşsiz kemik koleksiyonunu tehdit ettiği uyarısında bulunuyor.

New York Times'ın aktardığı üzere çöl; gayrimenkul, gecekondu ve tavuk çiftlikleri arasında bölünürken, uzmanlar Peru'nun doğal ve kültürel mirasının yok olacağından korkuyor.