10 okulda daha depreme karşı güçlendirme yapılacak

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08/02/2025

10 okulda daha depreme karşı güçlendirme yapılacak

Bakanlar Kurulu Deprem ve Doğal Afet Değerlendirme ve İzleme Komisyonu’nun kararlarını onaylayarak 10 okulun binalarında depreme karşı güçlendirme yapılmasına karar verdi.

10 okulun binasında güçlendirme işlemleri veya ek işlerin yapılması için alınan karar uyarınca Şht. Zeki Salih İlkokulu, Güzelyurt Kurtuluş Lisesi, Mehmet Boransel İlkokulu, Şht. Doğan Ahmet İlkokulu, İskele Ticaret Lisesi, Şht. Hüseyin Akil İlkokulu, Ağırdağ İlkokulu, Değirmenlik İlkokulu, Atatürk Meslek Lisesi ve Şht. Yalçın İlkokulu’nda deprem önlemleri çerçevesinde gerekli işlemler yapılacak.

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TAGS: deprem, okul
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