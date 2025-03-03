10 okulda öğretmen eksikliği sürüyor

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, ülkede öğretmen eksikliği sorununun büyüdüğüne dikkat çekerek, "Okullardaki boş kadrolar ne zaman doldurulacak?" şeklindeki sorusunu sordu.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, ülkede öğretmen eksikliği sorununun büyüdüğüne dikkat çekerek, Milli Eğitim Bakanlığı’na acil atama çağrısında bulundu.

Son dönemde gerçekleşen emeklilikler ve alan değişiklikleri nedeniyle birçok okulda ciddi öğretmen açığı oluştuğunu belirten Maviş, özellikle anaokulları ve özel eğitim alanındaki eksikliklerin erken çocukluk eğitimi ve özel gereksinimli öğrenciler için büyük bir risk oluşturduğunu vurguladı.

Öğretmen açığı nedeniyle sınıf mevcutlarının arttığını, bazı derslerin birleştirildiğini ve eğitim kalitesinin düştüğünü söyleyen Maviş, yaşanan plansızlığın kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Öğretmen eksikliği yaşanan okullar şu şekilde sıralandı:

Ziyamet İlkokulu

İskele Maarif Anaokulu

Ağırdağ-Dağyolu İlkokulu

Şehit Mehmet Eray İlkokulu

Fazıl Plümer Anaokulu

Gülenyüzler Anaokulu

23 Nisan İlkokulu

Dr. Fazıl Küçük-Hamitköy İlkokulu

Mehmet Çağatay İlkokulu

Mağusa Özel Eğitim Merkezi

Maviş, her yıl tekrarlanan bu sorunun öngörülebilir ve planlanabilir olduğunu belirterek, yetkililerin gerekli adımları atmaktan kaçındığını söyledi. Yönetim beceriksizliği ve eğitimde plansızlığın faturasını çocukların ödediğini vurgulayan Maviş, Milli Eğitim Bakanlığı’nı acilen atama yapmaya çağırdı.