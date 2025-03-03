10 okulda öğretmen eksikliği sürüyor
03/03/2025
KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, ülkede öğretmen eksikliği sorununun büyüdüğüne dikkat çekerek, "Okullardaki boş kadrolar ne zaman doldurulacak?" şeklindeki sorusunu sordu.
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, ülkede öğretmen eksikliği sorununun büyüdüğüne dikkat çekerek, Milli Eğitim Bakanlığı’na acil atama çağrısında bulundu.
Son dönemde gerçekleşen emeklilikler ve alan değişiklikleri nedeniyle birçok okulda ciddi öğretmen açığı oluştuğunu belirten Maviş, özellikle anaokulları ve özel eğitim alanındaki eksikliklerin erken çocukluk eğitimi ve özel gereksinimli öğrenciler için büyük bir risk oluşturduğunu vurguladı.
Öğretmen açığı nedeniyle sınıf mevcutlarının arttığını, bazı derslerin birleştirildiğini ve eğitim kalitesinin düştüğünü söyleyen Maviş, yaşanan plansızlığın kabul edilemez olduğunu ifade etti.
Öğretmen eksikliği yaşanan okullar şu şekilde sıralandı:
- Ziyamet İlkokulu
- İskele Maarif Anaokulu
- Ağırdağ-Dağyolu İlkokulu
- Şehit Mehmet Eray İlkokulu
- Fazıl Plümer Anaokulu
- Gülenyüzler Anaokulu
- 23 Nisan İlkokulu
- Dr. Fazıl Küçük-Hamitköy İlkokulu
- Mehmet Çağatay İlkokulu
- Mağusa Özel Eğitim Merkezi
Maviş, her yıl tekrarlanan bu sorunun öngörülebilir ve planlanabilir olduğunu belirterek, yetkililerin gerekli adımları atmaktan kaçındığını söyledi. Yönetim beceriksizliği ve eğitimde plansızlığın faturasını çocukların ödediğini vurgulayan Maviş, Milli Eğitim Bakanlığı’nı acilen atama yapmaya çağırdı.