10 pozitif vakaya rastlandı!

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21/06/2021

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10 pozitif vakaya rastlandı!

Son 24 saatte yapılan test sayısı 9153  olup, 10 yerel  pozitif vakaya rastlanmış, 51 kişi taburcu edilmiştir.

3 kişi Lefkoşa, 4 kişi Girne, 3 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

K.kaymaklı-1 / Hamitköy-1/ Gönyeli-1

Girne

Aşağı Girne-1/ Alsancak-1/ Çağlayan-2

Gazimağusa

Karakol Bölgesi- 3

21 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9153

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 10

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 

Yerel Vaka Sayısı: 10

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 51 

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.392.352

Toplam Vaka Sayısı: 7773

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7474

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 264  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 24     

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 236

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 4

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3661

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 363

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 1058

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3048

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 14.213

21/06/2021 18:53
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TAGS: 10 pozitif vakaya rastlandı!, haberkibris,
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