10 Şubat'a kadar kapanma uzatıldı

Sağlık Bakanlığı Sağlık Üst Kurulu tarafından dün açıklanan kararların an itibari ile yayınlamak üzere Resmi Gazete'ye gönderildiği öğrenildi. Sağlık Üst Kurulu kararları doğrultusunda kapanma 10 Şubat'a kadar uzatıldı.

Dün açıklanan kararlar şöyle:

Sağlık Bakanlığı Sağlık Üst Kurulu yarından başlayarak ada genelinde “tam kapanma” kararı üretti. Bakanlar Kurulu geçtiğimiz hafta Girne İlçesi’nde 14, geriye kalan bölgelerde ise 7 gün ‘kısmi kapanma’ kararı almıştı. Vaka sayısında öngörülemeyen artış, sağlık sisteminin tıkanma noktasına gelmesi ve vatandaşların kurallara uymaması yeni kapanma kararlarını gündeme getirdi. Şehirler arası seyahat tamamen yasaklanırken, PCR raporu negatif olmayanlar yolculuk yapamayacak. Polis, kaymakamlık ve Belediye denetimleri en üst noktaya çıkarılacak. 15 gün tam kapanma kararı, 10 Şubat tarihinde yeniden değerlendirilecek. Sağlık sektöründe pandemi ile mücadele amaçlı yeni istihdamların önü açılırken; ekonomik kayıplarla ilgili herhangi bir karar verilmedi.

Ayrıca kreşlerin de kapatılması, market ve eczane gibi elzem açık alanlara kısıtlama getirilmesi, hafta sonları akaryakıt istasyonlarının kapalı olması gibi yeni kararlar da gündemde.

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03/02/2021 14:24