Cildin daha parlak, genç ve ışıltılı görünmesi için çeşitli yöntemler deneriz. Evde uyguladığımız maskeler çoğu zaman işe yaramaz. Fakat bu söyleyeceğimiz yöntem sizi gençlik yıllarınıza götürecek. İşte bu kabuğu toz haline getirdiğinizde…

10 yaş gençleştiren sihirli tozun etkisine inanamayacaksınız! Gençlere taş çıkartan o iksir…

Cildimiz için birçok formul deniyoruz. Maskeler, serumlar ve daha sayamadığımız cilt bakımları… Hepsini unutun. Cildinizi inanılmaz parlak ve genç gösterecek, sanki yeniden doğmuş gibi hissedeceğiniz bir güzellik sırrını sizler ile paylaşacağız…

Portakal kabuğu tozu. Şaşırmış olabilirsiniz ama yanlış duymadınız. Cildinizi baştan aşağı yenileyen, müthiş bir parlaklık veren bu sihirli tozu kullandıktan sonra makyaj yapmaya ihtiyacınız olmayacak.

CİLDİ AYDINLATIYOR

Portakal kabuğu, cildi aydınlatan ve cildi serbest radikaller olarak adlandırılan çevresel hasarlardan koruyan C Vitamini içerir. Nijerya gibi nemli ve tozlu bir ülkede cildinizin alabileceği tüm korumaya ihtiyacı vardır.

SİYAH NOKTALARI GİDERİR VE GÖZENEKLERİ AÇAR

Siyah nokta sivilce izleri veya hiperpigmentasyon sonucu olabilir. Hepimizin sorunu olan bu siyah noktalardan kurtulmak ister misiniz? Portakal kabuğu tozu iyi bir eksfoliye edicidir. Düzenli olarak kullandığınızda bu hızlı değişimi sizde fark edeceksiniz.

KIRIŞIKLARI GİDERİR VE GÜNEŞ HASARINI ÖNLER

Güneş, cildinize gözle görülemeyecek kadar büyük zararlar verir. Yaşlanmaya bağlı deri bozuklukları oluşturur. Ayrıca cildinizin elastikiyetini azaltır ve kırışıklıklara neden olur. Bütün bunlar, portakal kabuklarının anti-inflamatuar özellikleri ile tersine çevrilebilir.

PORTAKAL KABUĞU TOZUNUN HAZIRLANIŞI

Portakalın dış tabakasını soyun. Beyaz kısımlarıeklemeyin.

Bir tepsiye dizip üzerini ince bir bezle örtün.

4-5 gün güneşte bekletin.

Bir karıştırıcıya koyun ve ince toz haline gelene kadar karıştırın.

Bir kavanozun içine koyarak saklayın.

PORTAKAL KABUĞU MASKESİ

Bazı insanların geniş gözeneklere sahiptir. Bu portakal kabuğu ve yoğurt ile giderilebilir. Yoğurt, eksfoliyatör olan laktik asit içeriği bakımından zengindir. Bir yemek kaşığı portakal kabuğu tozunu iki yemek kaşığı yoğurt ve bir yemek kaşığı yulaf ezmesi ile karıştırın. Hazırladığınız karışımı yüzünüze on dakika uygulayın ve ardından yıkayın.

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20/11/2022 22:34