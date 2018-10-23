10 yaşında yaptığı şeyle zengin oldu

Akranları oyun oynamayı tercih ederken; Samaira Metha, 6 yaşında kodlama öğrendi, 8 yaşında ise kendi oyununu yarattı. Şimdi ise dünya onun peşinde..

Altı yaşında kodlama öğrenen Metha, sekiz yaşına geldiğinde CoderBunnyz adlı bir oyun yarattı. Bu oyunun amacı ise diğer çocuklara kodlama yapmayı öğretmek. CoderBunnyz'in duyulmasının ardından Metha, pek çoğu Google'da gerçekleştirilen çocuklara kodlama atölyelerinde görev aldı.

Girdiğii bir yarışmada, tasarladığı kutu oyunuyla 2500 dolar ödül kazanarak dikkat çeken Metha, Cartoon Network'ün reklamcılarının ilgisini çekmiş. Kanalın çektiği "Gerçek Powerpuff Girls" videolarında yer alan Metha'nın şöhreti ve kariyeri o noktadan sonra hızla yükselmiş.

Yaptığı oyun Amazon'da 1000 kopya satan ve 35 bin dolar kazandıran Matha oldukça başarılı bir girişimci. Arkasında ona destek olan gururlu babası Rakesh Mehta var. Mehta da Intel'de ve Oracle'da mühendislik yapmış bir isim.

Matha'nın kurduğu "Evet, 1 Milyar Çocuk Kodlayabilir" girişimi de oyununun okullara bağışlanmasını, böylelikle çocukların kodlama öğrenmesini amaçlıyor. Matha'nın ayrıca oyunlar, robotlar ve kodlama üzerine bir sohbet programı bulunuyor.

Oyununa bir de ek paket yapan ve bunu "Dünyanın ilk yapay zeka masa oyunu" olarak tanımlayan Metha, ileride çalışmak için Google ve Microsoft'un şimdiden radarına girmiş durumda.