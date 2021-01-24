10 yaşındaki kız öldü, TikTok'a yasak geldi

Çin’in geliştirdiği ve 2 milyardan fazla indirilen sosyal medya uygulaması TikTok ile ilgili flaş bir karar alındı… İtalya’da alınan karar ile birlikte TikTok’un 13’ün yaşın altındaki çocukların kullanmasına yasak getirildi.

Uygulama üzerinde başlayan “kendini boğarak bayıltma” akımına katılan ve kendi boğazını kemerle dolayan 10 yaşındaki bir kızın ölümü sonrasında bu kararın alındığı belirtildi. Sicilya’nın Palermo kentinde yaşayan 10 yaşındaki çocuğun bu “oyunu” oynarken nefessiz kaldığı ve öldüğü belirtildi.

YAŞ KONTROLÜ YAPILMIYOR

İtalya’yı sarsan bu ölüm ile ilgili savcılık soruşturma başlatırken, İtalyan yetkililer 15 Şubat’a kadar 13 yaşın altındakileri sisteme almamalarını ve bloke etmelerini talep etti.

Normalde 13 yaşın altındakilerin kullanamadığı TikTok’un, kayıt aşamasında çok gevşek olduğu için yaş kontrolü yapmadığı kaydedildi.

Reuters’a açıklama yapan TikTok’un İtalya’daki sözcüsü, “Gizlilik ve güvenlik TikTok’un en büyük öncelikleri arasındadır. Toplumumuzu korumak ve özellikle genç nüfusu korumak için sürekli çalışıyoruz” dedi.

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24/01/2021 14:16