10 yıl boyunca korkunç bir kâbusun içinde yaşadı… Acı gerçek ölümüyle aydınlandı!

23 yaşında hayata veda eden genç bir kadının başına gelenler ve 10 yıl süren bu kâbus duyanın kanını dondurdu…

23 yaşındaki Sandra Birchmore, polis memurlarıyla 13 yaşındayken tanışmıştı. O günlerde departman tarafından yürütülen bir okul sonrası programına katılıyordu.

Sandra o günlerde karakoldaki polis memurlarıyla yakın ilişkiler kurmuş, polislik görevinin nasıl yaptığını, uyması gereken yasaları öğrenmeye başlamıştı.

HER ŞEY 13 YAŞINDAYKEN BAŞLADI

O günlerde 13 yaşında olan küçük kız bu yakın ilişkilerin bir gün hayatına mâl olacağından ise henüz habersizdi.

Yapılan soruşturmalar üç Massachusetts polis memurunun, henüz 13 yaşındayken Sandra ile uygunsuz ilişkiler kurduğunu, kızın yaşının küçük olmasından faydalanarak onu kandırdığını ve cinsel istismarda bulunduğunu açığa çıkardı.

Bu korkunç olay Sandra 23 yaşında bir genç kadın olana kadar devam etti.

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27/09/2022 13:32