Japonya’da yolcu gemisine karantina! 10 yolcuda coronavirüsü tespit edildi

Gemiye geçtiğimiz ay binen Hong Konglu bir yolcunun Wuhan koronavirüsü testlerinin pozitif çıkmasının ardından, salı günü 3 bin 700 yolcu ve mürettebat virüs taranmasından geçirildi.

Tüm dünya gemiden gelecek güzel haberi bekliyordu ama, geminin taranmasının ardından 10 yolcuda daha coronavirüsü testleri pozitif çıktı.

JAPONYA SAĞLIK BAKANINDAN KÖTÜ HABER: 14 GÜN DAHA KARANTİNA

Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, enfekte olan 10 kişinin tıbbi bir tesise taşınacağını, kalan binlerce kişinin ise 14 gün boyunca Carnival Corp gemisinde karantinaya alınacağını açıkladı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Kato, "Yolcuların ve mürettebatın sağlığına dikkat etmek ve virüsün yayılmasını önlemek için her türlü çabayı göstereceğiz" ifadelerini kullandı. İçerisinde 4 bine yakın insanın olduğu gemide şu ana kadar 273 yolcu tarandı.

YOLCULAR SOSYAL MEDYADAN SESLERİNİ DUYURMAYA ÇALIŞIYOR

Geminin içerisinde bulunan İngiliz çift Facebook hesaplarına yükledikleri videoda, deniz suyunun içme suyuna dönüştürüldüğü ve bu suyun da yemeklerde kullanıldığını açıkladı.

Çift, "Şu an gerçek anlamda karantinadayız, hem de bir geminin içerisinde sanırım buradan bir hastaneye de götürülmeyeceğiz. Enfekte olan 10 kişi hastanelere götürülecek ama biz burada kabinlerde sıkışıp kaldık. İnsülin kullanmam gerekiyor umarım yetersiz gıda nedeniyle komaya girmem çünkü gemide kimse hizmet etmiyor" ifadelerini kullandı.

Sağlık bakanı Kato gemide karantinada olanların tamamının virüs testinden geçirileceğini açıkladı.

Enfekte olan 10 kişiden 3'ü Japonya, 2'si Avustralya, 1 ABD, 1 Filipin, 3'ünü ise Hong Kong vatandaşı olduğu açıklandı.

Geminin içerisindeki yolcular sosyal medya üzerinden fotoğraflar ve videolar paylaşıyor. Görüntülerde özel giysili ekiplerin boş koridorlarda bir yerden bir yere koştukları görülüyor.

Dünya basını da gemiden gelen tüm gelişmeleri canlı yayınlarla ve son dakikalarla takip ediyor.

ATEŞ DÜŞÜRÜCÜ İÇTİNİZ Mİ DİYE SORUYORLAR

Yolcuların bazıları sosyal medya üzerinden karantinadaki gemide yapılan testlerin ne olduğunu anlattı

Kabinlere gelen sağlık görevlilerinin ateşlerini ölçtüklerini, öksürme, ağrı gibi semptomşları olup olmadıklarının sorulduğunu ve ateş düşürücü içip içmediklerinin merak edildiğini ifade etti.

Geminin dışından çekilen karelerde onlarca sağlık görevlisinin yoğun bir biçimde çalıştığı görülüyor.

Salgından şu ana kadar dünya genelinde 492 kişi yaşamını yitirmiş durumda. 25 ülkede 24 bin 500 kişinin ise enfekte olduğu belirtiliyor. Çin'de 60 milyona yakın insan kilit altında ve üç şehirde binden fazla tvaka bildirildi.

HONG KONG'DA DA CRUISE GEMİSİ KARANTİNADA

Hong Kong'da da bir cruise gemisi karantinada Kai Tak Terminali'nde demirlemiş vaziyette. Bin 800 kişilik gemide 30 kişilik personelin hasta olduğu ancak şu an durumlarının iyi olduğu açıklandı. Gemide taramalar devam ediyor.

05/02/2020 17:34