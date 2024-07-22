10. Beyarmudu Belediyesi Patates Kültür Sanat Festivali 1 Ağustos’ta başlıyor…

Beyarmudu Belediyesi Patates Kültür Sanat Festivali beş yıl aranın ardından yeniden düzenleniyor. Bu yıl 10’uncusu yapılacak festival, 1 Ağustos Perşembe günü kortej yürüyüşü ile başlayacak ve dört gün sürecek.

Festivalde, 1 Ağustos’ta Grup Otantik, 2 Ağustos’ta Retro Çalgıcıları ve Ayna, 3 Ağustos’ta Cem Kafkas şefliğinde Beyarmudu Belediyesi TSM Korosu ve Pera, 4 Ağustos’ta ise Grup Frekans ve Murat Kekilli konserleri yer alacak.

Türkiye, Sırbistan, Karakalpakistan, Polonya, Meksika ve Hırvatistan olmak üzere toplam altı ülkeden 190 dansçının konuk edileceği 7’nci Uluslararası Beyarmudu Halk Dansları Festivali ise, 29 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Festival programı Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nde düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu.

-Kutlu: “Kültürlerin dansı, kalpleri birleştirir”

Basın toplantısında ilk sözü alan Beyarmudu Belediyesi Halk Dansları Yönetmeni Süleyman Kutlu, Mesarya bölgesinin en büyük festivalini yapmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

“Her günü dolu dolu” geçirilecek bir festival organize edildiğini ifade eden Kutlu, “kültürlerin dansı, kalpleri birleştirir” sloganıyla toplam altı ülkeden 190 misafir dansçıyla kültürleri Beyarmudu’na taşıyacaklarını kaydetti.

-Bebek: “Birinci hedefimiz KKTC’nin tanıtılmasına katkı koymak”

Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek de, yaklaşık beş yıldır yapılamayan festivalle ilgili bir buçuk yıldır çalıştıklarını ifade ederek, büyük bir emek ve çaba ortaya konduğunu söyledi.

İlk kez belediye bünyesinde bu kadar kapsamlı bir festivale imza atacaklarını dile getiren Bebek, yerli ve yabancı sanatçıların festivalde yer alacağını belirtti.

Dünyada yaşanan ekonomik krize dikkat çeken Bebek, bu tür organizasyonların yapılabilmesi için ekonomik desteğin şart olduğunu vurguladı ve Beyarmudu bölgesinde bulunun iş insanlarına katkıları nedeniyle teşekkür etti.

Yakın Doğu Üniversitesi, Yakın Doğu Bank ve Telsim’e özellikle teşekkürlerini sunan Bebek, en büyük teşekkürü ise belediye personelinin hak ettiğini kaydederek, çalışmaların son sürat devam ettiğini ifade etti.

“Amacımız kültürlerin buluşması, insanları bir nebze olsun mutlu edebilmek” diyen Bülent Bebek, beş yıl aranın ardından festivali en şekilde yapma çabasında olduklarını belirtti.

Festivalde altı ülkeden 190 misafirin konuk edileceğini yineleyen Bebek, konaklamanın belediye bünyesinden karşılanacağını ifade etti. Bülent Bebek, organizasyonu yaparken birinci hedeflerinin KKTC’nin tanıtılmasına katkı koymak olduğunu vurguladı.

10. Beyarmudu Belediyesi Patates Kültür Sanat Festivali kapsamında halı saha, tavla, darts ve yemek yarışması düzenleneceğini ifade eden Bebek, bölgenin patates konusunda “adanın kalbi” olduğuna dikkat çekerek, yemek yarışmasında patatesin öne çıkarılmasını istedi.

Festivalde 1 Ağustos’ta Grup Otantik, 2 Ağustos’ta Retro Çalgıcılar ve Ayna, 3 Ağustos’ta Cem Kafkas şefliğinde Beyarmudu Belediyesi TSM korosu ve Pera, 4 Ağustos’ta ise Grup Frekans ve Murat Kekilli konserlerinin yer alacağını kaydeden Bebek, Halk Dansları Festivali kapsamında gelecek dansçıların bölge köylerinde gösteriler yapacağını da dile getirdi.

Belediyede birçok yeniliğe imza attıklarını belirten Bebek, festivalde bunun yansımasını görmek istediklerini ifade etti. Sponsorlara ve katkı koyan herkese teşekkür eden Bebek, halkı, festivale davet etti.

-Kadirağa: “En önemlisi bayrağımızı dalgalandırıp, dünyaya barış, dostluk ve sevgi mesajları vermek”

Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu ve CIOFF Kuzey Kıbrıs Başkanı Özlem Kadirağa da, CIOFF ve Uluslararası Festivaller Derneği markası altında KKTC’de yapılan tüm uluslararası halk dansları festivallerinde amaçlarının, ülke kültürünü tanıtmak, misafir ülkelerin danslarını ve kültürlerini KKTC halkıyla buluşturmak ve kaliteli organizasyonlar yapmak olduğunu söyledi.

“En önemlisi ise bayrağımızı dalgalandırıp, dünyaya barış, dostluk ve sevgi mesajları vermek” diye konuşan Kadirağa, organizasyonun kusursuz olmasını temenni ederek, emeği geçen herkese teşekkür etti.