“10. Girne Kültür Sanat Günleri” 22 Ağustos’ta başlıyor

Girne Belediyesi’nin bu yıl 10’uncusunu gerçekleştireceği Girne Kültür Sanat Günleri, 23 Ağustos Salı akşamı Işın Karaca konseriyle başlıyor.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre Başkanı Nidai Güngördü, 10. Girne Kültür Sanat Günleri’ni, Girne Amfi Tiyatro’da iki yıl aradan sonra tekrar gerçekleştirmenin sevincini yaşadıklarını, tüm dünyada etkili olan Covid pandemisi nedeniyle ara verdikleri kültür sanat etkinliklerini tekrardan kent halkıyla buluşturacaklarını ifade etti.

Güngördü, belediye meclis üyelerinden oluşan kültür sanat komitesine, belediye çalışanlarına, program için son kararı veren belediye meclis üyelerine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bu yılkı sloganı “sanat, barış ve hoşgörü” olarak açıklayan Güngördü, “Sanatın barışa, hoşgörüye ve sağlığa vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Girne Kültür Sanat Günleri programı şöyle:

“23 Ağustos Salı Işın Karaca

6 Eylül Salı Mustafa Ceceli

22 Eylül Perşembe Leman Sam

12 Ekim Çarşamba Kolpa”

Konser biletleri, mesai saatleri içerisinde Girne Belediyesi, Belediyeye bağlı muhtarlık vezneleri, Lefkoşa ve Girne Deniz Plaza ile Rüstem Kitap Evi ve konser öncesinde amfi tiyatro girişinden temin edilebilecek. Bilet fiyatı 100 TL olarak belirlendi.

Açıklamada, Işın Karaca ve Mustafa Ceceli konserlerinin, Les Ambassadeurs Hotel katkılarıyla gerçekleştirileceği kaydedildi.

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19/08/2022 14:54