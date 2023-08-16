10. Halk Dansları ve Barış Festivali Cuma günü başlıyor

Kıbrıs Halk Dansları ve Sanat Merkezi Derneği’nin düzenleyeceği 10. Halk Dansları Barış Festivali, Cuma günü başlıyor.

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16/08/2023

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10. Halk Dansları ve Barış Festivali Cuma günü başlıyor

Kıbrıs Halk Dansları ve Sanat Merkezi Derneği’nin düzenleyeceği 10. Halk Dansları Barış Festivali, Cuma günü başlıyor.

Festival çerçevesinde Cuma akşamı Lefkoşa’da Kızılbaş Parkı’nda, cumartesi Karşıyaka Düğün Parkı’nda ve Pazar günü de Yılmazköy Spor Kulübü bahçesinde gösteriler sunulacak.

Ücretsiz ve halka açık olacak etkinlikler saat 20.00’de başlayacak.

16/08/2023 14:03
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TAGS: Festival, halk dansları
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