100 Bin Kişiye Tahliye Emri

Los Angeles Polis Teşkilatı (LAPD) Emniyet Müdürü Michel Moore, orman yangınının hız kazandığı Los Angeles'ın kuzeyindeki Sylmar belde başlayan orman yangını nedeniyle çevredeki yaklaşık 20 bin hanede ikamet eden yaklaşık 100 bin kişinin bölgeden tahliyesi için emir verildiğini duyurdu. Yangının saatte 3,24 kilometrekarelik bir alana yayıldığı belirtildi. İtfaiye şefi Ralph Terrazas, yangının toplamda18 kilometrekareden fazla bir alanda etkili olduğunu ve en az 25 evin zarar gördüğünü açıkladı. Rüzgar hızının saatte 32-40 km'ye ulaşmasının tahribatı artırabilecek bir faktör olduğunu kaydeden Terrazas, rüzgarın başka yangınları tetikleyebileceği uyarısında bulundu. Yangının çıkış sebebi henüz tespit edilemedi.

12/10/2019 09:36