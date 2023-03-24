100 bin Müslüman ramazanın ilk cuma namazını Mescid-i Aksa’da kıldı

İsrail'in kısıtlamalarına rağmen yaklaşık 100 bin Müslüman ramazan ayının ilk cuma namazını Mescid-i Aksa’da eda etti. İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'ya geçmek isteyen 12 ila 55 yaşlarındaki Filistinli erkeklerin Kudüs'e girmesini yasakladı.

Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da ramazanın ilk cuma namazını kılabilmek için, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde Harem-i Şerif'e çıkan dar sokaklar ve çarşılarda büyük yoğunluk yaşandı.

Batı Şeria'dan Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine geçmek isteyen Filistinliler'i kontrol noktasında İsrail güçleri durdurdu.

İsrail güçleri,12 ila 55 yaşlarındaki Filistinli erkeklerin Kudüs'e girmesini yasakladı.

Mescid-i Aksa'ya giremeyen Filistinliler, İsrail uygulamalarını protesto etti.

Mescid-i Aksa'ya geçmesine izin verilen binlerce Filistinli ilk cuma namazını eda etti. Kuran-Kerim okundu, dualar edildi.

Ramazanda gerilim tırmanabilir

Ramazan ayının başlamasıyla İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gerilimin artmasından endişe ediliyor.

İsrail basınında, güvenlik birimlerinin ramazan ayında "tansiyonun yükselebileceği yönünde hükümete uyarı yaptığı" aktarılıyor.

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24/03/2023 15:03