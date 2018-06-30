100 göçmen Akdeniz’de kayıp

Teknede kaç kişinin olduğu tam olarak bilinmediği için kayıp sayısı da netleşmedi. Ancak yaklaşık 100 kişinin kaybolduğu tahmin ediliyor. Teknedekilerin hangi ülkeden geldikleri de bilinmiyor.

Kuzey Afrika ülkesi Libya, Afrika ve Ortadoğu’daki savaşlardan ve kaostan kaçan çaresiz insanların Avrupa’ya geçiş noktası olarak öne çıkıyor.

Özellikle Libya’nın eski lideri Muammer Kaddafi’nin devrilip öldürülmesinin ardından Libya, Avrupa’ya yasadışı şekilde geçmeye çalışan insanların ve insan kaçakçılarının ana merkezi haline geldi.