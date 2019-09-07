100 kişiyi jet skileriyle kurtardılar

Bahamalar'da bir grup jet ski sürücüsü kendi istekleriyle arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Jet ski sürücülerinin şu ana kadar Dorian Kasırgası'nın sebep olduğu sel nedeniyle evlerinde mahsur kalan yüz kişiyi kurtardığı belirtildi.

Arama kurtarma çalışmalarına jet skileriyle katılan 12 kişiden ikisi olan Jensen Burrows ve d'Sean Smith, Bahamalar'ın Tarım ve Deniz Kaynakları Bakanı Michael Pintard ile ailesini evlerinden kurtardı. Bakan Pintard, CNN'e verdiği demeçte, "Sadece bizi kurtarırken değil, tümüyle inanılmaz bir iş yaptılar. Dışarı çıkarıldığımızda sürekli insanları kurtarmaya geri döndüklerini gördük" dedi.

Kurtarma operasyonlarıyla ilgili konuşan Smith, rüzgarın gücünden sebep jet skisini sürerken suratına küçük taşlar çarpıyormuş gibi hissettiğini söyledi. Smith, birkaç defa jet skiden düştüklerini de ifade etti.

Adaları ilk vurduğunda kategori 5 seviyesinde olan Dorian Kasırgası Bahamalar'da büyük yıkıma sebep oldu. Arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 43 kişinin cesedine ulaşıldı.