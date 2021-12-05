“100 Objede Türk-İslam Bilim Tarihi Sergisi” 3 boyutlu şekilde gezilebiliyor!
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 38’inci kuruluş yıl dönümü kapsamında açılışı yapılan “100 Objede Türk-İslam Bilim Tarihi Sergisi” için 3 boyutlu gezme imkanı sağlandı…
05/12/2021
Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin organizatörlüğünde, Lefkoşa Bedesten’de açılan “100 Objede Türk-İslam Bilim Tarihi Sergisi” için 3 boyutlu gezme seçeneği sunuldu.
15 Kasım’da açılan sergi koleksiyonunda astronomi, coğrafya, geometri, optik, kimya, tıp alanında seçilmiş 100 obje modern sergicilik anlayışıyla geliştirilen tasarımla sergileniyor.
31 Aralık 2022 tarihine 09.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek olan serginin küratörü, bilim tarihi alanında çalışan Hüseyin Şen yapıyor.
“100 Objede Türk-İslam Bilim Tarihi Sergisi” incelemek için tıklayın…