“100 Objede Türk-İslam Bilim Tarihi Sergisi” 3 boyutlu şekilde gezilebiliyor!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 38’inci kuruluş yıl dönümü kapsamında açılışı yapılan “100 Objede Türk-İslam Bilim Tarihi Sergisi” için 3 boyutlu gezme imkanı sağlandı…

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05/12/2021

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“100 Objede Türk-İslam Bilim Tarihi Sergisi” 3 boyutlu şekilde gezilebiliyor!

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin organizatörlüğünde, Lefkoşa Bedesten’de açılan “100 Objede Türk-İslam Bilim Tarihi Sergisi” için 3 boyutlu gezme seçeneği sunuldu.

15 Kasım’da açılan sergi koleksiyonunda astronomi, coğrafya, geometri, optik, kimya, tıp alanında seçilmiş 100 obje modern sergicilik anlayışıyla geliştirilen tasarımla sergileniyor.

31 Aralık 2022 tarihine 09.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek olan serginin küratörü, bilim tarihi alanında çalışan Hüseyin Şen yapıyor.

“100 Objede Türk-İslam Bilim Tarihi Sergisi”  incelemek için tıklayın…

 

 

 

05/12/2021 14:44
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TAGS: “100 Objede Türk-İslam Bilim Tarihi Sergisi” 3 boyutlu şekilde gezilebiliyor!
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