100 yaşındaki yaşlı adamı döven zanlı teminata bağlanarak serbest kaldı

Gazimağusa’da çalıştığı Sonbahar Yaşlı Bakım Evi’nde kalmakta olan 1924 doğumlu Ş.D.’yi ciddi şekilde darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan H.Ö., aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Polis, H.Ö.’yü mahkemeye çıkarttı ve ileride yargılanmasını sağlamak amacıyla 70 bin TL nakdi teminata bağladı.

Meseleyi soruşturan Gazimağusa Adli Şube Amirliği’nde Hakan Özçürümez, zanlının, Gazimağusa’da çalıştığı Kali Land Bölgesi’ndeki Sonbahar Yaşlı Bakım Evi’nde, 15.03.2024’te, 04.00-007.00 saatleri arsanda Ş.D.’yi elleri ve ayaklarıyla ciddi şekilde darp ettiğini anlattı.

Hakan Özçürümez, incelediği kamera kayıtları sonucu zanlının, Ş.D.yi belirtilen tarih ve saat aralığında, rahat durmayıp uyumadığı gerekçesiyle, darp ettiğini söyledi.

Özçürümez, derdest emri gereği tutukladığı zanlı hakkındaki soruşturmasını tamamladığını belirtti.

Polis mahkemeden zanlıyı uygun bir teminata bağlamasını istedi.

Yargıç Aysu Çakan Alakan, zanlıyı 70 bin TL nakdi teminata bağladı, KKTC dışına çıkmaktan men etti ve KKTC vatandaşı 2 kefilin lehine 300 biner TL’lik kefalet senedi imza etmesine emir verdi.(

Kaynak: MHA