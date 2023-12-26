100 yaşını geçen kadınlardan yaşam öğütleri

ABD'de 100 yaşını geçen iki kadın, uzun ve sağlıklı bir ömür sürmenin püf noktalarını paylaştı.

103 yaşındaki Angelina Torrisi ve 101 yaşındaki Margaret Vaccaro, uzun yaşamalarının hayatlarında uğraştıkları mesleklerle, banka hesaplarındaki paralarla veya mülkleriyle ilgili olmadığını belirtti.

Torrisi ve Vaccaro, en önemli şeyin stresten uzak durmak ve başkalarına karşı nazik davranmak olduğunu söyledi. Onlara göre bu meziyetleri gençlerin de öğrenmesi gerek.

Torrisi, uzun ve sağlıklı bir yaşam için gençlere şu öğütleri verdi:

İyi bir ruh hali içinde olmalılar. Çok nazik ve şefkatli davranıp, sahip olduklarından minnettarlık duymalılar. Sadece iyi bir insan olmaları yeterli.

Torrisi'nin yeğeni Julia, teyzesinin 60 yaşındayken üç torun yetiştirdiğini de söyledi. 103 yaşındaki kadın, "Eğer nazik olursanız, karşılığını bulursunuz" dedi.

Stresten uzak durmak isteyenlere boş kalmamalarını ve bir şeylerle uğraşmalarını öneren Torrisi, şöyle devam etti:

Bence herkes kendisini çok fazla strese sokuyor. Kendileri için önemli olmayan şeyler hakkında endişeleniyorlar. Eğer boş boş oturursanız aklınızdan aptalca düşünceler geçer. Başka şeylerle meşgul olmalısınız.

Hayır işleriyle uğraşan Vaccaro ise başkalarıyla iletişim kurmanın ve hayattan kopmamanın önemini vurguladı.

"Yaşamdan kopmamak sağlıklı kalmanızı sağlar" diyen Vaccaro, egzersizin ve fiziksel aktivitelerin de elzem olduğunu söyledi.

Vaccaro, New York şehrinde engelliler için farklı hizmetler sunan bir hayır kurumunda çalıştığını belirterek, yıllık 12 bin dolara yakın bağış topladıklarını ifade etti.

Tamamen stresten uzak bir hayatın gerçekçi olmadığının altını çizen 101 yaşındaki kadın, "Uyuyun ve yapabileceklerinizi dört gözle bekleyerek uyanın. Etrafımızdaki dünyanın güzelliğinin farkına varın" tavsiyesini paylaştı.



Independent Türkçe