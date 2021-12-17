100 yılda bin 500 dil yok olabilir

Avustralya’da yapılan yeni bir araştırmada, önümüzdeki 100 yıl içerisinde bin 500 dilin yok olabileceği açıklandı. 51 farklı kategoride 6 bin 511 konuşulan dilin değerlendirildiği çalışmada, iki dilli eğitime acilen yatırım yapılması, toplulukların miras dillerini okullara getirmesi ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamalarına olanak tanıyan programların geliştirilmesinin gerektiği vurgulandı.

Avustralya’da yapılan yeni bir çalışmada dünyada kullanılan bin 500 dilin kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu açıklandı.

Nature Ecology and Evolution'da yayımlanan çalışma, 51 farklı kategoride 6 bin 511 konuşulan dil incelenirken, konuşmacıların nüfusu, belgeler, yasal tanınma ve çevresel özellikler göz önüne alındı.

Araştırmada, dünyada belgelenmiş yaklaşık 7 bin dilin yaklaşık yarısının tehlikede olduğu belirtilirken, müdahale olmadığı takdirde dünyanın ayda en az bir dil kaybedebileceğini ve önümüzdeki 40 yıl içinde dil kaybının üç katına çıkacağı bildirildi.

Avustralya Ulusal Üniversitesi’nde profesör Lindell Bromham, "İzlenen yollar, baskın dillerin diğer küçük diller üzerinde 'buhar yuvarlanmasına' yardımcı oluyor" dedi.

Daha büyük tehlikenin, daha yüksek ortalama eğitim süresi ile ilişkilendirildiğini söyleyen araştırmacılar, bu da örgün eğitimin dil çeşitliliğinin kaybına katkıda bulunduğunu aktarırken, "Baskın bir dilde yaygın eğitim, azınlık dillerinde yetkinlik kaybına yol açabilir” ifadelerini kullandı.

Bromhall, “İki dilli eğitime acilen yatırım yapılması ve toplulukların miras dillerini okullara getirmesi, dilin güçlü kalmasını ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamalarına olanak tanıyan programlar geliştirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

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17/12/2021 11:46