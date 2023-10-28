100 Yıldır Aynı Gurur, Heyecan Ve Coşkuyla

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı zaferinin ardından Türk milleti için yeni bir devir başlatarak 29 Ekim 1923’te ilan ettiği Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yıl dönümü dolayısıyla Lefkoşa 20 Temmuz Fen Lisesi’nde Okul Müdiresi Ayşe Deveci’nin yönlendirmeleriyle Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin organizatörlüğünde, müzik, resim ve tarih zümresinin de katkılarıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Okulun bahçesinde gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından konuşmalara geçildi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Tarih Öğretmeni Şerife Özyiğit Anadol yaptı daha sonra ise bu özel güne ait şiirler okundu. Okul korosunun seslendirdiği 100. Yıl Marşı’nın ardından okulun müzik gurubu da Çanakkale Türküsü’nü seslendirerek hayranlık topladı. Daha sonra ise okul öğrencileri tarafından Cumhuriyeti anlatan teatral gösteriler sunuldu ve büyük beğeni topladı. Okul bahçesindeki tören tüm öğrencilerin coşkuya ortak olarak seslendirdiği şarkılarla son bulurken öte yandan, öğrenciler Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yıl dönümü dolayısıyla yol kenarında bayrak salladı, pankart açtı. Yoldan geçen araçların sürücüleri de bu coşkuya ortak oldu.

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