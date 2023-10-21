100. yıl doğa yürüyüşü yapıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla doğa yürüyüşü yapıldı.

"100. yıl doğa yürüyüşü" adı altında düzenlenen etkinlik, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi ve Kıbrıs Türk İzcilik Federasyonu işbirliğinde düzenlendi

Yürüyüşe katılan Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Türkiye’nin ve Cumhuriyetin 100. Yüzyılının kutlandığını belirterek, kutlamalar çerçevesinde gençlerle birlikte doğa yürüyüşü gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Büyükelçi Feyzioğlu, “amacımız, birliğimizi beraberliğimizi, dirliğimizi, gücümüzü, kararlılığımızı, yürüyüşle ortaya koymaktır. Türkiye’nin ve cumhuriyetimizin 100. Yılını gururla kutluyoruz” dedi.