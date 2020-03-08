Katy Perry ve Orlando Bloom koronavirüs nedeniyle düğünü erteledi

İlk bebeklerini bekleyen Katy Perry ve Orlando Bloom çiftinin yaz başında Japonya'da planladıkları düğün, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

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08/03/2020

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Katy Perry ve Orlando Bloom koronavirüs nedeniyle düğünü erteledi
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Birlikte ilk bebeklerini heyecanla bekleyen Katy Perry ve Orlando Bloom çifti, Japonya’da planladıkları düğünü ertelemek zorunda kaldı.

People’ın haberine göre, çifte yakın bir kaynağın belirttiği üzere yaz başlarında yapmayı düşündükleri düğünü koronavirüsün hızla yayılması nedeniyle ertelemeye karar verdi.

150 davetlinin katılacağı düğün için her bir detayı düşünen çift, salgın nedeniyle tüm planlamaları durdurdu. Çift, düğünü ABD’ye taşıyabilir. 

08/03/2020 17:11
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