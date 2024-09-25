100'den fazla şirket AB yapay zekâ paktını imzaladı

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25/09/2024

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100'den fazla şirket AB yapay zekâ paktını imzaladı

 Avrupa Birliği'nin (AB) gönüllü taahhütler içeren yapay zekâ paktına 100'ün üzerinde şirket imza attı.

AB Komisyonu, teknoloji, telekomünikasyon, sağlık, bankacılık, otomotiv ve havacılık gibi çeşitli sektörlerden 116 firmanın AB yapay zekâ paktına imza attığını açıkladı.

Açıklamada, pakt ile AB yapay zekâ yasasının uygulamaya girmesi öncesinde şirketlerin, bu alandaki yönetim stratejisi, yüksek risk sistemlerinin belirlenmesi, farkındalık gibi alanlarda gönüllü taahhütlerde bulunduğu belirtildi.

Paktı imzalayan firmalar arasında Microsoft, Google, Amazon, OpenAI, Hewlett Packard, IBM, Lenovo, Samsung, Qualcomm, Sap ve Adobe de bulunuyor.

Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta'nın pakta katılmaması dikkati çekti.

AB Yapay Zekâ Yasası'nın Ağustos 2026'da yürürlüğe girmesi bekleniyor. Pakt ile bu süreçte yapay zekâ alanında uyum sağlanması hedefleniyor.

25/09/2024 16:55
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TAGS: AB, yapay zekâ, haber
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