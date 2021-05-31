100'ü yerel 105 pozitif vakaya rastlandı, 34 kişi taburcu edildi
31/05/2021
KKTC'de son günlerde düşüş gösteren koronavirüs vakaları bugün bir şantiyede saptanan toplu vakayla 105’e yükseldi.
Son 24 saatte yapılan test sayısı 8539 olup, 100'ü yerel 105 pozitif vakaya rastlanmış 34 kişi taburcu edilmiştir.
5 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 100 kişi ise yerel vakadır.
95 kişi Lefkoşa, 1 kişi Girne, 2 kişi Gazimağusa, 2 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Metehan -90 / Çağlayan-1/ Gönyeli-1/ K.Kaymaklı-3
Girne
Karakum-1
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez-1 / Beyarmudu-1
Güzelyurt
Güzelyurt Merkez-2
31 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 8539
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 105
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5
Yerel Vaka Sayısı: 100
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 34
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.219.610
Toplam Vaka Sayısı: 7229
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6965
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 322
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 29
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 249
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 42
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 268
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 429
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2227
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 6857