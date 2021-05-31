100'ü yerel 105 pozitif vakaya rastlandı, 34 kişi taburcu edildi

KKTC'de son günlerde düşüş gösteren koronavirüs vakaları bugün bir şantiyede saptanan toplu vakayla 105’e yükseldi.

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8539 olup, 100'ü yerel 105 pozitif vakaya rastlanmış 34 kişi taburcu edilmiştir.

5 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 100 kişi ise yerel vakadır.

95 kişi Lefkoşa, 1 kişi Girne, 2 kişi Gazimağusa, 2 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Metehan -90 / Çağlayan-1/ Gönyeli-1/ K.Kaymaklı-3

Girne

Karakum-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-1 / Beyarmudu-1

Güzelyurt

Güzelyurt Merkez-2

31 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8539

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 105

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5

Yerel Vaka Sayısı: 100

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 34

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.219.610

Toplam Vaka Sayısı: 7229

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6965

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 322

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 29

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 249

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 42

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 268

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 429

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2227

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 6857

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31/05/2021 19:36