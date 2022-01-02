100'üncü doğum gününe 17 gün kalmıştı: Altın Kızlar dizisinin yıldızı Betty White hayatını kaybetti

80'li yıllarda Türkiye'de de geniş bir hayran kitlesi bulunan Altın Kızlar dizisinin yıldızı Betty White 100'üncü doğum gününe 17 gün kala hayatını kaybetti.

Dünyaca ünlü Amerikalı oyuncu Betty White, 99 yaşında hayata veda etti. White'ın 100 yaşına girmesine 17 gün kalmıştı. Bir dönem Türkiye'de de çok sevilen Altın Kızlar dizisinde canlandırdığı Rose karakteriyle tanınan White'ın ölüm haberini, menajeri ve yakın arkadaşı Jeff Witjas verdi.

NTV'nin haberine göre Withas, açıklamasında, "Betty neredeyse 100 yaşına girecek olsa da ben o sonsuza kadar yaşayacak sanıyordum" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, White'ın hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya üzerinden bir açıklama yayınlayarak oyuncuyu "bir kültür ikonu" diye nitelendirdi.

White'ın ölüm haberinin ardından hayranları, Hollywood'daki Şöhretler Kaldırımı'nda bulunan yıldızına çiçekler ve mumlar koyarak sanatçıyı andı.

17 Ocak 1922’de Illinois’te doğan Betty White, televizyon kariyeri öncesi manken olarak tanınıyordu.

1953'te Life with Elizabeth isimli sitcom dizisiyle kariyerine başlayan White, 1954 yılında The Betty White Show isimli talk şovunu yaptı.

80 yılı aşan kariyerinde White, sekiz Emmy, bir Grammy ve üç Ekran Oyuncuları Birliği Ödülü aldı.

White'ın en unutulmayan rolü, Altın Kızlar'daki "Rose" karakteri oldu.

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02/01/2022 12:07