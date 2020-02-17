Kırgızistanlı sanatçılar Abazbek Apiyev, Azat İdirisov, Kazakistanlı sanatçılar Karlygash Kanseyt, Kuralay Amanzholova ve Yerzhan Tanayev’in Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladığı 101 eserden oluşan beş ayrı kişisel resim sergisi açıldı.

YDÜ’den verilen bilgiye göre, Kırgızistanlı sanatçılar Abazbek Apiyev’in ‘Yolcu’, Azat İdirisov’un ‘Kişisel Sergim No2’, Kazakistanlı sanatçılar Karlygash Kanseyt’in ‘Ruh Hali’, Kuralay Amanzholova’nın ‘Metamorfozlar’ ve Yerzhan Tanayev’in ‘Jazz’ isimli kişisel resim sergilerinin açılışı, UBP Güzelyurt Milletvekili Gündüz tarafından yapıldı.

YDÜ Hastanesi sergi salonunda yer alan serginin açılışına, Menteş Gündüz, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel, rektör yardımcısı, enstitü müdürü, dekanlar, öğretim elemanları, sanatçılar ve davetliler katıldı.

Açılışta, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Kırgızistan sanatçısı Azat İdirisov, Kazakistan sanatçısı Karlygash Kanseit ile Milletvekili Menteş Gündüz birer konuşma yaptı.

Kazakistan sanatçısı Yerzhan Tanayev ile Kırgızistan sanatçısı Abazbek Apiev’e “Dogdurbek Nurgaziev” ödülü, Kırgızistanlı sanatçılar Karlygash Kanseit ile Azat Idirisov’a Gümüş Anahtar onur ödülü ve Kazakistanlı Sanatçı Kuralay Amanzholova’ya Uluğ Beg Ödülü takdim edildi.

Sergiler, 21 Şubat tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi sergi salonunda ziyaret edilebilecek.

17/02/2020 16:28