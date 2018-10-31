102 İşletme İndirim Kampanyasına Katıldı

Odaya bağlı firmaların gönüllülük esasına dayalı olarak katıldığı İndirim Kampanyası’nın tanıtımı Başbakan Tufan Erhürman’nın da katılımı ile Lefkoşa Eziç’de düzenlenen basın toplantısı ile yapıldı.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, yaşanan tüketicilerin ekonomik açıdan daha iyi koşullara kavuşabilmesi için özel sektör ve kamunun el ele vermesi ve birlikte hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın ve üyelerinin bu zor süreçte devlete ve halka her türlü desteği güçlü bir biöimde vermeye hazır olduğunu vurgulayan Deniz, “ Birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulan bu dönemde hane ekonomilerini güçlendirmek için ellerinden gelen gayreti ortaya koyacaklarını ifade etti.

Deniz, amaçlarının tüketicilere indirimli mal ve hizmet sağlayarak alım gücünü artırmak olduğunu söyledi. Deniz, “ kampanyanın yeni firmaların ve yeni indirim olanaklarının eklenerek bir kartopu etkisi ile büyüyeceğine inancımız tamdır. Kampanyaya katılım tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır ve indirim kriterleri firmalar tarafından belirlenecektir. Kampanya 1 Kasım 2018 tarihinde başlayacak ve 30 gün sürecektir. Ancak sürecin uzatılmasına ilişkin firmalardan talep gelmesi durumunda yeniden değerlendirme yapılacaktır” dedi.

Basın Mesuplarının soruları üzerine Deniz indirim kampanyasın katılan firma ve marka sayısının şu an itibarıyla 102 olduğunu ancak sürekli talep geldiğini belirtti.

Deniz Ekonomik krizin hane halkı ve iş insanlarını derinden etkilediğini ifade etti.

Odada yapılan toplantıda herhangi bir indirim oranı belirlenmemesi konusunda mutabakat sağlandığını belirten Deniz, bunun nedeninin iş dünyasındaki tüm kesimlerin kampanyaya katılmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Turgay Deniz, indirme yapılacak olan mağazaların poster asacağını aynı zamanda kampanyayla ilgili bilgilerin yazılı basında, sosyal medya da ve odanın web sayfasında duyurulacağını belirtti.

Başbakan Tufan Erhürman geçilen sıkıntılı süreçte herkesin elinden geleni yapması gerektiğini bu şekilde bu dar boğazdan en az hasarla geçebileceğini ifade etti.

Herkesin hasar göreceğini ancak önemli olanın bütünsel hasarı minimalize edebilmek olduğunu belirten Erhürman, bunun için sürecin başından itibaren iş insanları ile de diğer tüm sektörel kesimlerle de istişarelere devam ettiklerini söyledi.

Son bir aylık süreçte dövizde tam tersi yönde bir hareketliliğin görüldüğünü belirten Erhürman, henüz hiç kimsenin dar boğazdan çıkıldığı değerlendirmesinde bulunamayacağını söyledi.

Erhürman, “ halkımızda da bir beklenti var. Döviz yukarıya doğru giderken fiyatlar da yukarıya doğru bir gidiş vardı madem ki aşağıya doğru bir seyrin olduğu bu günlerde de aşağıya doğru bir seyir beklenir diyor halımız bu önemlidir. Bir yandan halkımızın piyasaya güvenmesi açısından önemlidir. Bir yandan da gerçekten eğer ters yönde bir yansıma olduysa bu yönde de bir yansıma olması ekonomik açıdan hem bir moral unsurudur hem de gerçekten insanlarımızın herbirinin ekonomisine ciddi şekilde bir etkidir” dedi.

Erhürman, Ticaret Odası’nın 1 Kasım’da itibaren firmaların belli oranlarda indirim yapılacağını açıklamasının önemli olduğunu belirtti.

Erhürman, “Hepimizin umudunu sürecin tekrardan kötüye gitmeksizin iyiye doğru seyretmesidir. Ama nereye doğru seyrederse seyretsin hep birlikte ve koşulların gerektirdiği adaletle davranacağımız konusunda bir mesaj olması açısından bugün yapılan işin son derece önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

Denetimler yaparak piyasada denge bulmaya çalıştıklarını anlatan Erhürman, en güzelinin bir anlayış birlikteliği ile gönüllülük esası ile yapılması olduğunu belirterek iş insanlarının sergilediği davranışın bu açıdan önemli olduğunu söyledi.

Akaryakıt konusuna da değinen Erhürman da ise 15 iş gününe denk gelen toplam 21 günün dolmasının ardından yeniden fiyat değerlendirilmesi yapıldığını yapılan hesaplamalar çerçevesinde şu ana kadar ellerine ulaşan rakamların bir indirim ihtimalini gündemde tuttuğunu söyledi.

Erhürman, “ nasıl ki bugüne kadar fiyat istikrar fonunu aşağıda tutarak akaryakıta zam yapmayı engelledik, zaman zaman artık fiyat istikrar fonunu aşağıya çekmek mümkün olmadığında mecburen gelen zammı akaryakıta yansıttık bundan sonra da iyleşmeleri bir miktar fiyat istikrar fonu üzerinde ama esas itibarı ile tüketiciye yansıtmak süretiyle piyasaya muhakak bir şekilde devredeceğiz” dedi.