Boğulma tehlikesi geçiren şahıs hayatını kaybetti!

Bafra’da 19 Ekim tarihinde boğulma tehlikesi geçiren kişi tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Polisten yapılan açıklamaya göre,19.10.2019 tarihinde, Bafra’da deniz içerisinde yüzdüğü sırada geçirdiği rahatsızlık sonucu boğulma tehlikesi geçiren Elisabeth Gertrud Ulrıke SPADZINSKI (K-79), tedavi görmekte olduğu Yakın Doğu Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 23.10.2019 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

24/10/2019 11:20