1032 yeni vaka!

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29/03/2022

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1032 yeni vaka!

Son 24 saatte yapılan test sayısı 14.892  olup, 1032 pozitif vakaya rastlanmış, 587 kişi taburcu edilmiştir.

422 kişi Lefkoşa, 186 kişi Girne, 274 kişi Gazimağusa, 86 kişi Güzelyurt, 18 kişi İskele, 46 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

29 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.892

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1032    

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Yerel Vaka Sayısı: 1032          

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 587      

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.355.126     

Toplam Vaka Sayısı: 83.764            

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 76.732         

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6814 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 50      

Karantinadaki Vaka Sayısı : 6758

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 220       

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6       

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 726  

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 13

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 266

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1056       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 139148

29/03/2022 18:47
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TAGS: 1032 yeni vaka!
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