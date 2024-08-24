104 Puf Sigara ve Uyuşturucu Ele Geçirildi: Hilmi Aka Tutuklandı

Lefkoşa’da Güney Kıbrıs’tan almış olduğu uyuşturucu madde ve puf elektronik nargilelerle giriş yapmak isterken yakalanan zanlı Hilmi Aka bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Celal Durukan olayla ilgili bulguları aktardı. Durukan huzurda bulunan zanlı Hilmi Aka’nın “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Methamphetamine) İthal ve Tasarrufu ile Gümrüksüz Mal Tasarrufu” suçlarına methaldar olduğunu söyledi. Polis, 23 Ağustos 2024 tarihinde saat 23.25’te Metehan Kara giriş kapısı'nda Hilmi Aka’nın kullanımındaki araç ile KKTC’ye giriş yaptığı esnada Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir Polis ekibi tarafından üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu iç çamaşırı içerisinde yaklaşık 6 Gram ağırlığında Methamphetamine türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve aracı içerisinde yapılan aramada ise Gümrüğe tabi olan ve beyan edilmemiş toplam 104 adet puf sigara bulunarak emare alındığını söyledi. Polis suçüstü yakalanan zanlının akabinde yapmış olduğu beyanlar olduğunu ve bu beyanların teyit ve tekzip edileceğini ayrıca konu uyuşturucu olduğu düşünülen maddelerin analize gönderileceğini belirtti. Polis soruşturmanın henüz yeni başladığını bağlantısı olduğu ve zanlıyı yönlendirdiği düşünülen 2 kişinin arandığını belirterek tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)