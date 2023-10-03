104 yaşında paraşütle atlayan en yaşlı kadın oldu

104 yaşındaki Chicagolu Dorothy Hoffner kadın, paraşütle atlayan en yaşlı kadın olarak Guinnes Rekorlar Kitabına girdi.

Dorothy Hoffner, Pazar günü Chicago'nun yaklaşık 140 kilometre güneybatısındaki Ottawa'da bu etkileyici başarıya ulaşırken "Yaş sadece bir sayıdan ibarettir" dedi.

Dorothy Hoffner, bu tehlikeli sporu yapan en yaşlı kadın olarak tarihe geçti.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago şehrindeki atlayışı görenler inanmakta zorluk çekti.

Dorothy Hoffner, hazırlık alanına yürüteç ile geldi.

Uçağın merdivenlerini yardımla çıkan Birleşik Amerikalı isim, atlayış için 4 bin 100 metreye çıkılmasını bekledi.

104 yaşındaki kadın, havada eğlenceli dakikalar geçirdi.