HABER KIBRIS

105 yaşında blog yazıyor

İnternet sadece gençlerin hayatını değiştirmiyor. 99 yaşında bilgisayar sahibi olan İsveçli Dagny Carlsson'ın da hayatını değiştirmiş

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21/05/2018

105 yaşında blog yazıyor
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İnternet sadece gençlerin hayatını değiştirmiyor. 99 yaşında bilgisayar sahibi olan İsveçli Dagny Carlsson'ın da hayatını değiştirmiş. Şu an 105 yaşında tutkulu bir blog yazarı olan Carlsson'ın farklı nesillerden birçok hayranı da var.

İsveç, 105 yaşındaki blogger  Dagny  Carlsson'ı konuşuyor.

Bir süredir uzaun yaşam ile ilgili açıklamaları ile ülke basınında kendisine yer bulan  Carlsson gençlik formülünün bilgisayar kullanmak olduğunu belirtti.

99 yaşında bilgisayar sahibi olan İsveçli Dagny Carlsson'ın da hayatını değiştirmiş. Zira Carlsson akranına genç ve zinde kalmaları için aynı şeyi yapmalarını öneriyor.

Tutkulu bir blog yazarı olan Carlsson'ın farklı nesillerden birçok hayranı da var. Yaklaşık 6 yıldır bilgisayar kullanan ve popüler bir blog'a sahip olan Carlsson, bu aktivitenin kendisini gençleştirdiği iddiasında.

100 yaşını geçtikten sonra katıldığı cenazelerin sayısının hatırlayamayacağı kadar fazla olduğunu belirten Carlsson, pozitif enerjisi ile ülkenin en sevilen simgelerinden biri olarak da dikkat çekiyor. 

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TAGS: blog, 105 yaş, yaşlı nene bilgisyar, haber kıbrıs
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