105 yaşındaki Julia Hawkins'ten dünya rekoru

Yaşına aldırmadan koştu. 105 yaşındaki Julia Hawkins 100 metrede rekor kırdı.

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09/11/2021

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105 yaşındaki Julia Hawkins'ten dünya rekoru

Los Angeles'da düzenlenen Lousiana Yaşlılar Oyunlarında 105 yaş ve üzeri kategorisinde dünya rekoru kırıldı.

Julia Hawkins, nam-ı diğer "Kasırga", 100 metrede bitiş çizgisine 1 dakika 2 saniyede ulaştı.

Lousiana'lı sporcu, bu süreyle hem Amerika hem de dünya rekoru kırdı.

105 yaşındaki sporcu, kendi yaş kategorisinde 100 metreyi tamamlayan ilk Amerikalı kadın oldu.

Hawkins'in 100 yaş ve üstü kategorisinde de iki dünya rekoru bulunuyor.  

09/11/2021 15:29
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TAGS: Julia Hawkins, rekor, spor, koşu
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