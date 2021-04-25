108 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi!

KKTC genelinde bugün yapılan denetimler sonucunda 108 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilirken, ikamet izni bulunmayan 5 kişi ise tutuklandı.

Sokağa çıkma yasağı kapsamında bugün ülke genelinde polis ekipleri tarafından denetimler gerçekleştirildi.

Denetimler sonucu sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilen toplam108 kişi hakkında yasal işleme gidildi.

Denetimlerde ayrıca ülkemizde ikamet izinsiz olarak bulundukları tespit edilen 5 kişi ise tutuklandı.

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25/04/2021 18:56