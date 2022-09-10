108 promil alkollü sürücü kaza yaptı

Girne’de bu sabahın erken saatlerinde meydana gele kazada alkol tesiri altında direksiyon başına geçen sürücü, kaza yaptı. Şans eseri herhangi bir yaralanmanın olmadığı kazada hasar meydana geldi. Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza saat 03:50 sıralarında, Girne - Lefkoşa anayolu 10.-11. kilometreleri üzerinde meyana geldi. 108 promil alkollü içki tesiri altında NU 839 plakalı salon aracı güney istikametine doğru kullanan Can Özgüven (E-30), dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak çelik bariyerlere çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.

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10/09/2022 13:40