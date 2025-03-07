108 yaşında: Dünyanın çalışan en yaşlı kadın berberi

Japonya'daki Toçigi eyaletinde berberlik yapan 108 yaşındaki Hakoişi Şitsui, ‘dünyanın çalışan en yaşlı kadın berberi’ ünvanını kazandı.

Toçigi'nin Nakagawa bölgesinde 1912'de doğan Hakoişi, başkent Tokyo'daki bir kuaförde 14 yaşındayken çıraklığa başladı. 1936'da berberlik lisansını alan Hakoişi'nin eşiyle açtığı berber dükkanı, İkinci Dünya Savaşı sırasında yıkıldı.

Guinness Dünya Rekorları sertifikasını komşularının ve müşterilerinin katıldığı törende alan Hakoişi, yaptığı konuşmada "İnsanlar beni görmek için uzaklardan geliyor, bu yüzden elimden geldiğince mesleğime devam etmek istiyorum" dedi.