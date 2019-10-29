Lefke’ye 96 hurma fidanı dikildi

AK Parti KKTC Gençlik Kolları Lefke Şubesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 96. Yıldönümü nedeniyle Lefke’de fidan dikme etkinliği düzenledi.

Lefke Karadağ bölgesinde düzenlenen etkinliğe, Başbakan Ersin Tatar, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve LAÜ’lü öğrenciler katıldı.

Etkinlik öncesinde basına açıklamada bulunan Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Lefke’de Cumhuriyet Bayramını gençlerle kutlamaktan mutlu olduğunu belirtti.

Ak Parti KKTC Gençlik örgütünün Cumhuriyetin 96. Yılında Lefke’ye 96 hurma ağacı kazandırdığına işaret eden Başçeri, gençlerin, Cumhuriyetin 100. Yılında bu faaliyeti daha geniş alana yayarak 100. Yıl hatıra ormanı oluşturmak istediklerini söyledi.

Başçeri, etkinliğin devamını sağlayacak gençlerin bayrağı birbirinden devraldığını ve böylelikle KKTC ile TC arasındaki güçlü bağların ispat edilmiş olduğunu kaydederek, ‘bu bağ hiçbir zaman zedelenmeyecek, hırpalanmayacak ve koparılamayacaktır’ dedi.

Başbakan Ersin Tatar da Türkiye’nin kuruluşunun 96. Yıldönümünde düzenlenen bu etkinliğin önemli mesajlar içerdiğini belirterek, bu etkinliğin hem doğanın ve yeşilin korunup çevreye sahip çıkılması adına hem de TC-KKTC köprü bağlarının yoğunlaşması için önemli olduğunu vurguladı.

Tatar, Lefke için önemli bir ürün olan hurmanın son yıllarda sıkıntılı olsa da sahip çıkılması ve ekiminin canlandırılması gereken bir ürün olduğunu kaydederek, hükümetin bölgedeki CMC’nin izlerinin silinebilmesi ve Lefke’nin özünü korunması için çalışmalar yaptığını ifade etti.

Başbakan Tatar, bu ülkede başımız dik, özgürce ve huzur içinde yaşamanın, Türkiye Cumhuriyeti’nin büyüklüğüne ve gücüne bağlı olduğuna işaret ederek, Türkiye Cumhuriyetinin her geçen gün daha da güçleneceğini, ekonomisinin büyüyeceğini vurguladı.

Türkiyenin Barış Pınarı Harekatına da değinen Tatar, bu harekatın son derece doğru ve yerinde olduğunu, o bölgelere güvenlik, barış ve huzur getirmek için yapıldığını anımsattı.

Konuşmaların ardından Lefke’nin Karadağ bölgesine 96 adet hurma fidanı dikildi.

BRT

29/10/2019 16:41